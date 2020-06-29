Бывшая фигуристка, серебряный призёр чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании Алёна Леонова считает, что награду Международного союза конькобежцев (ISU) как лучший тренер года должен получить тренер американский специалист Рафаэль Арутюнян, который является наставником двукратного чемпиона мира Нэйтана Чена.

Леонова отметила, что трудно выбрать кого-то, но выделяет в первую очередь стабильность как признак мастерства.

«Нэйтан Чен показывал стабильные результаты практически на каждом старте сезона. Поэтому, по моему мнению, — Рафаэль Арутюнян», — цитирует Леонову «РИА Новости».

Помимо Тутберидзе и Арутюняна на награду претендует тренер россиянки Евгении Медведевой канадец Брайан Орсер. Лауреаты ISU Skating Awards станут известны 11 июля на церемонии, которая состоится в онлайн-режиме.