Судья ФИФА Алексей Матюнин поведал случай, который произошел в последнем матче за «Зенит» итальянского защитника Доменико Кришито.

По словам Матюнина, Кришито решил подарить ему капитанскую повязку «Зенита» после его прощального матча за «Зенит».

Когда Кришито заменяли, то весь стадион ему устроил овацию, а судья пожал ему руку. Как оказалось, Кришито очень удивился такой реакции арбитра.

«Уже после игры в судейскую зашел администратор «Зенита», принес мне капитанскую повязку Кришито и сказал, что сам игрок попросил отдать ее главному судье в подарок», — приводит слова Матюнина Sports.ru.

Напомним, что Кришито покинул «Зенит» в 2018 году, перейдя в итальянский «Дженоа».