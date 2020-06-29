Черногорский специалист Миодраг Божович, в воскресенье отставленный с поста главного тренера «Крыльев Советов», отказался от части компенсации за расторжение контракта раньше срока.

Как рассказал председатель совета директоров самарцев Александр Фетисов, последние матчи «Крыльев» не принесли очков, ни позитивных эмоций. По словам руководителя, у Божовича была возможность исправить ситуацию: клуб оказывал доверие. Однако совет директоров принял решение за шесть туров до конца поменять главного тренера.

«С Миодрагом Божовичем у нас состоялся итоговый разговор, вопрос выплат по увольнению не вызвал разногласий. Миодраг не снимает с себя ответственности за результаты команды, и с этим пониманием он отказался от части компенсации», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Божович руководил «Крыльями» с октября 2018 года. После 24 туров «Крылья Советов» с 22 очками находятся на последнем месте в турнирной таблице РПЛ.