Испанская «Валенсия» объявила об отставке главного тренера команды Альберта Селадеса. Специалист работал рулевым «летучих мышей» с сентября прошлого года после увольнения Марселино.

Под руководством Селадеса «Валенсия» победила лишь в двух из последних тринадцати встреч и вылетела из зоны еврокубков. После 32 туров коллектив идет на восьмом месте.

Мсполняющим обязанности главного тренера до конца сезона будет Воро. Он принял «Валенсию» в шестой раз, находясь в тренерском штабе команды с 2002 года.

Напомним, что цвета «Валенсии» защищает нападающий сборной России Денис Черышев.