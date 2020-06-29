Постановщик ледовых шоу Илья Авербух прокомментировал переход фигуриста Михаила Коляды к тренеру Алексею Мишину.

По словам Авербуха, Михаил точно должен выиграть от этого перехода, поскольку Мишин — профессор и настоящий гуру.

«Сейчас Миша прошел сложные этапы в карьере, при этом это очень одаренный человек, который обладает гигантским талантом и сумасшедшим потенциалом», — цитирует Авербуха «Р-Спорт».

Авербух считает, что мы все должны сказать огромное спасибо тренеру Чеботаревой, что по мнению хореографа, Коляда наверняка сделал.