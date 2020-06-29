Национальная хоккейная лига опубликовала информацию о результатах тестирования игроков на коронавирус во время второй фазы возобновления чемпионата.

На данный момент в НХЛ более 250 игроков отчитались в тренировочных лагерях своих клубов об участии в мероприятиях второй фазы. С этой группе среди игроков было проведено более 1450 тестов на COVID-19. Оказалось, что тесты 15 игроков показали положительный результат на наличие коронавируса.

Отмечается, что все игроки с положительными тестами были самоизолированы и следуют протоколам. Как говорится в сообщении лиги, НХЛ будет и впредь регулярно предоставлять обновленную информацию о количестве тестов, проведённых хоккеистами, и о результатах этих тестов.