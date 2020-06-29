Наставник «Барселоны» Кике Сетьен может быть уволен, если сине-гранатовые проиграют «Атлетико» или «Вильярреалу» в ближайших турах испанской Примеры.

Как отмечает AS, руководство каталонского клуба уже решила, что в случае отставки Сетьена до конца сезона с «Барсой» будет работать Хавьер Гарсия Пимьента, тренирующий «Барселону Б».

Напомним, Сетьен стал рулевым «Барселоны» в январе 2020 года после отставки Эрнесто Вальверде. Под его руководством испанский клуб сыграл 17 встреч, в который одержал одиннадцать побед и по три раза терпел поражния и сыграл вничью. Соглашение Сетьена рассчитано до июня 2022 года