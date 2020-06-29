Футбольные клубы «Ювентус» и «Барселоны» осуществили параллельные переходы Артура и Пьянича, Кокорин будет оштрафован «Сочи» за посещение дня рождения друга, а также другие новости понедельника на Nevasport.

«Сочи» оштрафует Кокорина за нарушение правил внутреннего распорядка

Футбольный клуб «Сочи» примет дисциплинарные меры к нападающему Александру Кокорину. Ранее арендованный у «Зенита» форвард выложил в инстаграме фото с дня рождения своего друга, который он посетил. О вынесенных мерах к футболисту сообщил генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко. «В связи с нарушением правил внутреннего распорядка «Сочи» со стороны клуба к Александру Кокорину будут применены дисциплинарные меры», — цитирует Рубашко ТАСС.

Матч «Тамбова» с «Зенитом» рассудит Вилков и женщина-арбитр

Российский футбольный союз (РФС) огласил судейские назначения на матч 25-го тура РПЛ между «Тамбовом» и «Зенитом». Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым. В роли его ассистентов выступят Алексей Воронцов и Антон Кобзев, резервным судьей будет Анастасия Пустовойтова. Арбитр на VAR — Николай Волошин, AVAR — Дмитрий Чельцов.

РФС изменил регламент РПЛ

Состоялось Бюро Исполкома РФС, где были приняты поправки в регламент Российской Прьемьер Лиги. Первая поправка касается о процедуре допуска команд к матчу. Теперь она считается готовой в том случае, если после процедур по допуску к матчу, если имеет в распоряжении 16 полевых футболистов и двух вратарей. Другая поправка касается временной отмены исключением из соревнований за повторную неявку на матч. «Повторная неявка Команды на матч одного Соревнования (за исключением Кубка России) по неуважительной причине в течение одного спортивного сезона – наказывается присуждением поражения, исключением из числа участников Соревнования и штрафом».

«Барселона» объявила о переходе Пьянича за €60 млн

«Барселона» и «Ювентус» закрепили сделку о переходе в испанский клуб полузащитника Миралема Пьянича. Босниец подписан «Барсой» в качестве полноценной сделки, ранее в обратном направлении в Турин последовал бразилец Артур. Официально сообщается, что стоимость перехода Пьянича составит 60 млн евро плюс €5 млн в капнут насчет туринского клуба в зависимости от выполнения спортивных критериев, указанных в контракте футболиста.

Артур официально перешел из «Барселоны» в «Ювентус»

«Барселона» объявила на своем официальном сайте, что полузащитник Артура перешел в «Ювентус». Туринский клуб заплатит за 23-летнего бразильца 72 миллиона евро. Еще десять миллионов евро добавятся в каталонский клуб в качестве различных бонусов.

Зайцева взяла самоотвод на выборах президента СБР

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева решила отказаться от участия в выборах в члены правления СБР. Об этом сообщает Союз биатлонистов России. «Ольга Зайцева взяла самоотвод», – сообщили в организации.