Иранский форвард петербургского «Зенита» Сердар Азмун был замечен в одном из ресторанов Санкт-Петербурга в компании экс-супруги Александра Кержакова Миланы Тюльпановой.

С ними также был трехлетний ребенок Тюльпановой и Кержакова Артемий и еще несколько девушек.

Видео с Азмуном и Тюльпановой выложила в «сториз» своего Instagram блогер Катрина Гайсина, которая находилась в той же компании. На видео Азмун учит сына Кержакова непристойному жесту со средним пальцем.

Азмуна заметили с бывшей женой Кержакова в ресторане. Учит ребенка показывать средний палец???? pic.twitter.com/ekmelopmwb — Зеленый свитер (@optaluna) June 29, 2020

Отметим, это уже второй случай, когда Азмун нарушил правила социального дистанцирования. В день игры с «Крыльями Советов» футболист сфотографировался полузащитником самарской команды Сафа Хади. Тот выложил два снимка с иранцем в инстаграм. На них футболисты позируют в обнимку.