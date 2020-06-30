Экс-футболист московского «Спартака» Андре Шюррле может стать футболистом итальянского «Беневенто».

Об этом на своем сайте сообщил журналист Джанлука Ди Марцио. По его информации, «Беневенто» заинтересован в услугах Шюррле, чей контракт с дортмундской «Боруссией» истекает через год. Отмечается, команда, которую тренирует Филиппо Индзаги, уже начала переговоры с Шюррле.

Также известно, что итальянцы достигли соглашения с французский форвардом Лоиком Реми, у которого истек контракт с «Лиллем». 33-летний бывший футболист «Челси» уже прибыл в Италию и 30 июня пройдет медосмотр. Кроме того, «Беневенто» близок к подписанию защитника «Монако» Камила Глика.

Отметим, за семь туров до финиша Серии В «Беневенто» обеспечил себе путевку в высший дивизион, и руководство начало искать усиление на следующий сезон.