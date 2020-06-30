"Уфа" после победы над "Зенитом" в 7 туре РПЛ сезона 2019/20. Фото: официальный сайт ФК "Уфа"

"Уфа" после победы над "Зенитом" в 7 туре РПЛ сезона 2019/20. Фото: официальный сайт ФК "Уфа"

Башкирская «Уфа» сдала тесты на коронавирус перед встречей 25-го тура российской премьер-лиги против казанского «Рубина».

Об этом сообщает пресс-служба клуба. Отмечается, все результаты тестов, сделанных методом ПЦР, оказались отрицательными.

Матч между «Уфой» и «Рубином» пройдет 1 июня на уфимском стадионе «Нефтяник» и начнется в 15:00 по московскому времени. После 24 туров команда Вадима Евсеева занимает в турнирной таблице чемпионата России восьмое место, имея в активе 31 очко, подопечные Леонида Слуцкого находятся на 12-й позиции с 26 баллами.