Бывший защитник московского «Спартака» Роман Шишкин поделился мнением о форварде «Зенита» Артеме Дзюбе.

По словам Шишкина, когда он играл против Дзюбы, защитник не прыгал, а ждал, куда отскочит мяч, потому что бороться с ним нереально, так как нападающий всегда выигрывает единоборства.

«Я старался за счет головы предугадать, куда упадет мяч», – сказал Шишкин, слова которого приводит «Матч Премьер».

Ранее стало известно, что защитники Роман Шишкин и Виталий Дьяков завершили свои выступления за московский «Спартак». Соглашения с этими игроками решили не продлевать, ветераны покинули клуб после 31 мая. Сезон в ФНЛ был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. «Спартак-2» занял 17-ю строчку в таблице и по итогам турнира вылетел в ПФЛ.