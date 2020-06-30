НБА нанесет надпись Black Lives Matter на игровые площадки

НБА и женская НБА собираются нанести надпись «Black Lives Matter» («Жизни чернокожих важны») на всех площадках, где будут проходить матчи после возобновления сезона.

Об этом сообщает ESPN. По информации источника, баскетболистки женской НБА ведут переговоры с лигой по поводу футболок для разминки с надписью «Назови ее имя», чтобы привлечь внимание к женщинам, ставшим жертвами жестокости полиции, в том числе к Брионне Тэйлор, которая была убита полицией в собственном доме.

Президент профсоюза игроков НБА Крис Пол из «Оклахомы» подтвердил, что ведутся переговоры по поводу того, чтобы разрешить игрокам поменять фамилию на майке на заявление о социальной справедливости.