Главный тренер испанской «Сельты» Оскар Гарсия поделился мнением о выступлениях российского нападающего Федора Смолова за клуб.

По словам Гарсии, Смолов не только забил два важных мяча, он также выполняет большой объем работы и освобождает Яго Аспаса от некоторых задач.

«Мы рады, что он умеет трудиться. Смолов вовлечен в проект. Если клуб захочет, чтобы он остался, мы должны будем оценить ситуацию вместе с игроком», – сказал Гарсия, слова которого приводит Marca.

Отметим, Федор Смолов провел в составе «Сельты» 11 матчей и забил два гола — в ворота мадридского «Реала» и каталонской «Барселоны». В «Сельте» россиянин выступает на правах аренды, права на футболиста принадлежат московскому «Локомотиву».