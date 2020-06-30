Главные спортивные события июня — в традиционном обзоре от Nevasport.

Чемпионство «Ливерпуля» и «Баварии»

АПЛ и Бундеслига, как и другие топовые лиги, наконец вернулись. В Европе все проходит без эксцессов, и «Ливерпуль» уже через три тура после возобновления турнира стал чемпионом впервые за 30 лет. «Бавария» же обошлась без сюрпризов — мюнхенская команда заняла первое место восьмой год подряд, обеспечив себе золото за один тур до финиша.

UFC провел мощные турниры

Дастин Порье побил Дэна Хукера, бой вполне может стать лучшим за весь год — настолько он получился близким и зрелищным, хоть и завершился единогласным решением судей. Поединок занял третье место в истории легкого дивизиона по числу точных ударов. Не забываем про другие крутые бои: Александр Волков, к сожалению, уступил Кертису Блэйдсу, Аманда Нуньес справилась с Фелицией Спенсер, Алджамейн Стерлинг победил Кори Сэндхагена, а Шон О’Мэлли — Эдди Вайнленда.

Первые трансферы в футболе

Тома Менье перешел из «Пари Сен Жермен» в дортмундскую «Боруссию», Арьен Роббен возобновил карьеру и стал футболистом «Гронингена». «Барселона» и «Ювентус» поменялись футболистами: в Каталонию переехал Миралем Пьянич, а в Турин — Артур. Кроме того, Тимо Вернер официально стал футболистом «Челси».

СКА снова затеял перестройку

Армейский клуб возглавил Валерий Брагин, петербуржцев покинули Артем Зуб, Алексей Мельничук, Ярно Коскиранта, Йори Лехтеря, Андрей Зубарев, Александр Барабанов, Наиль Якупов, Александр Дергачёв, Артем Земченок и Дмитрий Кагарлицкий. Клуб пополнили Эмиль Галимов, Сергей Иванов, Виктор Антипин, Евгений Тимкин, Павел Колтыгин, Линден Вей, Игорь Руденков, Егор Спиридонов, Павел Минтюков, Даниил Лазутин и Никита Чибриков.

В фигурном катании тоже мощные трансферы

Михаил Коляда ушел от Валентины Чеботаревой и теперь будет тренироваться в группе Алексея Мишина. Американка Алиса Лю покинула своего тренера Лауру Липецки, под руководством которой вышла на топовый уровень. Ещё одна ученица Тутберидзе перешла в академию Плющенко: это сделала восьмилетняя российская фигуристка Арина Парсегова. Кроме того, российские фигуристы Богдана Лукашевич и Александр Степанов, выступающие в парном катании, перешли в сборную Белоруссии.

Джоковича травят за турнир без мер по коронавирусу

На соревновании, организованном Новаком Джоковичем, произошла вспышка коронавируса. Джокович, его супруга и один из тренеров заболели коронавирусом. Также заразились Григор Димитров и его тренер, Борна Чорич, Виктор Троицки и его беременная супруга. Кроме того, заболела журналистка, работавшая на турнире, и пятилетний мальчик — внук владельца ресторана, где Джокович устроил вечеринку. После этого первую ракетку мира начала критиковать общественность в интернете.