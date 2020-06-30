Советник «Ред Булл» Хельмут Марко не исключает, что пилот «Феррари» Себастьян Феттель может вернуться в австрийскую команду.

Марко признался, что уход Феттеля из «Феррари» его не удивил, так как пилот перестал верить в перспективы работы с командой. Он отметил, что с приходом Шарля Леклера в «Феррари» в команде стало мало политики, что не устраивает Феттеля.

«Возвращение Феттеля в «Ред Булл»? Сейчас у нас есть контракты с Максом Ферстаппеном и Алексом Албоном, в данный момент ситуация такова, однако в «Формуле-1» постоянно что-то меняется. Посмотрим, что произойдет в конце года», — заявил Марко, слова которого приводит Bild.

Напомним, уже известно, что Феттеля в «Феррари» сменит Карлос Сайнс.