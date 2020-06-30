Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о предстоящем матче со «Спартаком».

«Сейчас достаточно хорошо понятно, что они делают, как атакуют и как обороняются. Но этого мало. Вопрос – как нам этим воспользоваться», — сказал Гончаренко в ролике на YouTube-канале ЦСКА.

Тренер отметил, что еще не определился со стартовым составом на игру. Он подчеркнул, что замысел на матч уже есть, но стартовый состав необходимо обсудить.

Напомним, матч в Москве состоится сегодня, 30 июня, стартовый свисток прозвучит в 20:30. Бесплатная прямая трансляция будет доступна по ссылке.

На данный момент армейцы располагаются на пятой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 37 очков. «Спартак» идет на шестом месте с 32 набранными очками.