Чемпионат России по биатлону 2020 года, отмененный из-за пандемии коронавируса, еще может состояться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя СБР.

«На данный момент чемпионат России—2020 считается отменённым, однако нельзя исключать того, что после отчётно-выборной конференции, которая состоится 11 июля, будет принято решение о том, что этот турнир пройдёт осенью в том или ином формате», — цитирует ТАСС представителя СБР.

Напомним, чемпионат России был запланирован на период с 27 марта по 2 апреля в Ханты-Мансийске, но из-за коронавируса не состоялся.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Ухане (Китай) в декабре 2019 года. По последним данным общее число зараженных по всему миру превышает 10,4 миллиона, свыше 509 тысяч человек погибли, более 5,7 миллионов — выздоровели.