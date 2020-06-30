Чемпионат России по биатлону 2020 года, отмененный из-за пандемии коронавируса, еще может состояться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя СБР.
«На данный момент чемпионат России—2020 считается отменённым, однако нельзя исключать того, что после отчётно-выборной конференции, которая состоится 11 июля, будет принято решение о том, что этот турнир пройдёт осенью в том или ином формате», — цитирует ТАСС представителя СБР.
Напомним, чемпионат России был запланирован на период с 27 марта по 2 апреля в Ханты-Мансийске, но из-за коронавируса не состоялся.
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