О матче «Зенита» и «Тамбова» и борьбе в верхней части турнирной таблицы мнением поделился экс-игрок петербуржцев Сергей Герасимец:

Вероятность, что «Зенит» оступится в матче с «Тамбовом», есть. Легко точно не будет. Несмотря на то, что «Тамбов» два матча проиграл, это очень крепкая команда. Может, там нет каких-то звездных игроков, но это очень хорошая, я бы даже сказал мужицкая команда, которая легко не отдает игры. Думаю, будет много борьбы, как в матче с «Крыльями». «Тамбов» так же постарается навязать плотную игру с большим количеством единоборств и будут ловить свои шансы в контригре.

Что касается Малкома и его лидерства в «Зените», лидер — понятие, которое требует подтверждения в каждом матче, и, наверное, за две игры называть Малкома лидером преждевременно. Тот же Артем Дзюба — это лидер, но сколько лет он уже в «Зените», сколько мячей забил, сколько очков принес. Если Малком продолжит играть так же активно и результативно, так же будет приносить пользу команде, то он сможет претендовать на то, чтобы его отнесли к числу лидеров.

У «Локомотива» сегодня тоже сложный матч против «Крыльев», хотя может показаться, что Самара идет на последнем месте. Но в Самаре смена тренера была, и они сегодня немного в другом свете предстанут. Я думаю, что говорить о какой-то борьбе за чемпионство нельзя, когда есть отрыв в девять очков, ее нет. Идет борьба за второе место. Ждать того, что «Зенит» проиграет три матча подряд — наверное, такого не случится. Ждать, что «Локомотив» все подряд выиграет — такое тоже вряд ли произойдет. Если объективно смотреть на вещи, то идет борьба за серебро и зону еврокубков. А «Зенит», если будет играть и подтверждать свой уровень, даже при осечках станет чемпионом, это очевидно.