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  • 13:44,  30 июня 2020
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Биатлон
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СБР огласил даты и место проведения чемпионата России-2021

СБР огласил даты и место проведения чемпионата России-2021
Фото: biathlonrus.com

Союз биатлонистов России (СБР) огласил даты и место проведения чемпионата России в 2021 году.

Как сообщил представитель СБР, слова которого приводит ТАСС, соревнования будут проходить в Тюмени.

«Чемпионат России по биатлону в 2021 году планируется провести в Тюмени с 28 марта по 4 апреля. Традиционная «Ижевская винтовка» пройдёт с 22 по 29 декабря», — сказали в СБР.

Напомним, в 2020 году чемпионат России был отменен из-за пандемии коронавируса. Он был запланирован на период с 27 марта по 2 апреля в Ханты-Мансийске. По словам представителя СБР, турнир еще может состояться осенью.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Ухане (Китай) в декабре 2019 года. По последним данным общее число зараженных по всему миру превышает 10,4 миллиона, свыше 509 тысяч человек погибли, более 5,7 миллионов — выздоровели.

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