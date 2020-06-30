Австралийский теннисист Ник Кирьос и экс-первая ракетка мира Борис Беккер устроили перепалку в социальных сетях.

Ранее Беккер осудил Кирьоса за слова в адрес Александра Зверева, который нарушил режим самоизоляции. В ответ Ник напомнил, что идет глобальная пандемия, поэтому не стоит вести себя по-идиотски, как это сделал Зверев. Немец, напомним, отправился на вечеринку, вернувшись с турнира Adria Tour, ставшего очагом коронавируса.

Беккер отреагировал резким высказыванием, в котором назвал Кирьоса крысой.

«Мы должны защищать своих близких и семьи, соблюдать меры предосторожности, но я по-прежнему не люблю крыс», — написал Борис.

Кирьос ответил, что странно называть людей крысами за то, что они привлекают других к ответственности.

«Борис Беккер ещё больший кретин, чем я думал. Очевидно, он далеко не самый сообразительный, зато умеет бить с лёта»», — добавил австралиец через несколько минут.