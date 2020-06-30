Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился ожиданиями от дерби «красно-белых» и ЦСКА.

«Сложно сейчас прогнозировать исход матчей, тем более в дерби. Я думаю, что вечеринка будет похожа на кофе без кофеина. Футбол без болельщиков теряет свою сущность», — заявил Рианчо, слова которого приводит Sport24.

По мнению специалиста, ритм игр заметно снизился, остановки на перерыв и водопой, а также пять замен меняют темп матчей. Он подчеркнул, что сегодняшнее дерби станет самым нетипичным между «Спартаком» и ЦСКА.

Рианчо спрогнозировал тяжелую битву и предположил, что «Спартак» одержит победу с перевесом в один гол — 1:0 или 2:1.

Напомним, матч в Москве состоится сегодня, 30 июня, стартовый свисток прозвучит в 20:30. Бесплатная прямая трансляция будет доступна по ссылке.