Загитова отредактировала пост о поправках в Конституцию, заменив Удмуртию на Москву

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова отредактировала свой пост в «Инстаграме», в котором призвала соотечественников принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

Изначально в публикации была фраза: «Ведь моя страна, моя любимая Удмуртия и Ижевск дали мне те возможности, которые у меня есть!» Теперь вместо Удмуртии в предложении появилась Москва.

Напомним, завтра, 1 июля, состоится последний день голосования.

Загитова не выступает на соревнования с декабря 2019-го года — после финала Гран-при она взяла паузу в карьере, однако планирует вернуться на лед. Алина является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при.