«Салават Юлаев» официально объявил о возвращении нападающего Михаила Воробьева. Как сообщается на сайте клуба, 23-летний форвард подписал контракт сроком на три сезона.

Воробьев начинал карьеру в «Салавате», но три года назад покинул команду, отправившись в Северную Америку. Три сезона хоккеист отыграл в системе «Филадельфии Флайерз», но за основную команду провел всего 35 матчей.

В нынешнем сезоне в НХЛ Воробьев сыграл 20 встреч регулярного чемпионата и набрал всего 3 (1+2) очка по системе «гол плюс пас», его показатель полезности составил «-5». За фарм-клуб АХЛ в прошедшем сезоне Воробьёв провёл 45 матчей, заработав 28 (12+16) баллов.