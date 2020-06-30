В Нижнем Новгороде состоится встреча 25-го тура российской премьер-лиги между «Тамбовом» и петербургским «Зенитом».

Матч начнется в 17:30 по московскому времени и будет обслуживаться бригадой арбитров во главе с Михаилом Вилковым.

В роли его ассистентов выступят Алексей Воронцов и Антон Кобзев, резервным судьей будет Анастасия Пустовойтова. Арбитр на VAR — Николай Волошин, AVAR — Дмитрий Чельцов; инспектор матча — Игорь Синер.

Встреча пройдет без зрителей, так как эпидемиологическая обстановка в регионе не позволят допускать болельщиков на стадион.

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 56 очками и опережает идущий вторым «Локомотив» на девять очков. «Тамбов» идет на 13-м месте, в активе клуба 25 баллов.