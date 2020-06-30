В Ростове-на-Дону состоится встреча 25-го тура российской премьер-лиги между местным «Ростовом» и «Краснодаром».

Матч будет проходить на стадионе «Ростов Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени.

Игра будет обслуживаться бригадой арбитров во главе с Виталием Мешковым.

В роли его ассистентов выступят Антон Аверьянов и Денис Березнов; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; VAR — Владислав Безбородов, AVAR — Николай Ерёмин; инспектор — Юрий Баскаков.

Отметим, «Ростову» не помогут несколько зараженных коронавирусом футболистов. Это Роман Еременко, Арсений Логашов, Матиас Норманн, Ивелин Попов и Денис Хаджикадунич.

На данный момент «Ростов» идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России с 41 очком и отстает от занимающего третью строчку «Краснодара» на три балла. У черно-зеленых при этом есть одна игра в запасе.