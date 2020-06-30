Нападающий «Долгопрудного» Никита Баженов получил перелом костей носа в товарищеском матче против «Торпедо».

Встреча состоялась 26 июня на стадионе «Торпедо» и завершилась победой команды Сергея Игнашевича с разгромным счетом 4:0.

Баженов столкнулся с соперником в первом тайме и получил травму. После диагностике в больнице стало известно, что 35-летний игрок избежал серьезного повреждения. Ожидается, что через 7-10 дней он уже сможет вернуться к тренировкам.

Напомним, Баженов выступает за «Долгопрудный» с начала 2019 года. В минувшем сезоне он провел семь матчей в ПФЛ и забил 3 гола. Нападающий известен по выступлениям за «Сатурн», «Томь» и «Спартак».