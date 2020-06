View this post on Instagram

НИКИТА БАЖЕНОВ ВЕРНЕТСЯ В СТРОЙ ЧЕРЕЗ 7-10 ДНЕЙ ⠀ Как мы сообщали ранее, в результате столкновения в первом тайме тренировочного матча между @torpedolife и «Долгопрудным» нападающий Никита Баженов получил крайне неприятную травму. Футболист был вынужден покинуть поле и прекратить участие в матче. После того, как наша медицинская бригада оказала форварду первую помощь и осмотрела футболиста, было принято решение отправить его на дополнительную диагностику в @1gradskaya. Компьютерная томография показала, что Никита, к счастью, избежал тяжелой травмы – был выявлен перелом костей носа без наружной деформации. После поездки на обследование наш футболист смог в сопровождении медицинского штаба вернуться на тренировочную базу, где на протяжении всего времени находится под наблюдением врача команды. Как сообщил пресс-службе Игорь Рудяков @irudyakov, по итогам неврологического осмотра и опросника SCAT5 (этот инструмент является стандартизированным для оценки сотрясений головного мозга и входит в рекомендации FIFA), здоровью футболиста ничего не угрожает и тяжелые последствия после столкновения были исключены. Ожидается, что Никита Баженов сможет приступить к тренировкам уже через 7-10 дней. Желаем здоровья нашему нападающему! ⠀ #долгопрудный #новостидолгопрудный #мыдолгопрудный #футбол #россия #фскдолгопрудный #новостифутбола #травмы #никитабаженов #спортивныетравмы