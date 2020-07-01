1 июля в рамках 25-го тура российской премьер-лиги состоится шесть встреч.

В 15:00 в Оренбурге местный футбольный клуб примет «Урал», если матч не отменится из-за случаев коронавируса. В ином случае оренбуржцам присудят второе подряд техническое поражение. Обслуживать игру назначена бригада во главе с Евгением Кукуляком.

В параллельной встрече, которая будет проходить в Уфе, башкирская команда сыграет против казанского «Рубина». Игра будет транслироваться по телеканалу «Матч ТВ», главным судьей назначен Евгений Турбин.

В 17:30 в Туле местный «Арсенал» на одноименном стадионе примет грозненский «Ахмат». Обслуживать встречу будет Виталий Казарцев. В параллельной игре сойдутся «Тамбов» и «Зенит».

В 20:00 в Сочи местная команда на стадионе «Фишт» попытается обыграть московское «Динамо». Главный арбитр встречи — Игорь Панин. В параллельной игре встретятся «Ростов» и «Краснодар».