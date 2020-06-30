Петербургский «Зенит-2» возобновил тренировки в Удельном парке. Как сообщает пресс-служба клуба, команда соблюдает социальную дистанцию перед началом занятия и после его окончания.
Тренерский штаб, административный и медицинский персонал используют средства индивидуальной защиты (маски и перчатки), когда находятся на территории базы клуба.
Во время паузы все футболисты сдали комплексные анализы на коронавирус и антитела, ни одного положительного результата не оказалось.
Отмечается, что в ближайшее время «Зенит-2» будет тренироваться в регулярном режиме.
Отличные новости! Сине-бело-голубые возобновили тренировки в Удельном парке!
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— «Зенит»-2 (@zenit_spb2) June 30, 2020
Напомним, подопечные Владислава Радимова выступают в первенстве ПФЛ. В минувшем сезоне, который был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, «сине-бело-голубые» заняли третье место в зоне «Запад».
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