Петербургский «Зенит-2» возобновил тренировки в Удельном парке. Как сообщает пресс-служба клуба, команда соблюдает социальную дистанцию перед началом занятия и после его окончания.

Тренерский штаб, административный и медицинский персонал используют средства индивидуальной защиты (маски и перчатки), когда находятся на территории базы клуба.

Во время паузы все футболисты сдали комплексные анализы на коронавирус и антитела, ни одного положительного результата не оказалось.

Отмечается, что в ближайшее время «Зенит-2» будет тренироваться в регулярном режиме.

Напомним, подопечные Владислава Радимова выступают в первенстве ПФЛ. В минувшем сезоне, который был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, «сине-бело-голубые» заняли третье место в зоне «Запад».