Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что команда не сможет провести зарубежные сборы в июле.

Предполагалось, что часть сборной будет тренироваться в Эстонии, а группа Маркуса Крамера отправится на сбор в Германию.

«Выехать не получится, сборы пройдут в России», — сказала Вяльбе, слова которой приводит ТАСС.

Группа Юрия Бородавко, в которую входят лидеры сборной Александр Большунов и Натлья Непряева, проведут сбор в Центре лыжного спорта «Малиновка» Архангельской области. Другие группы будут заниматься на спортивных объектах в Ижевске, в Чайковском (Пермский край) и в Рыбинске (Ярославская область).