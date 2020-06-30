Голкипер «Шальке» Александр Нюбель прошел медобследование в «Баварии» и заключил контракт с мюнхенским клубом.

Об этом сообщает пресс-служба «Баварии». Отмечается, соглашение подписано до 30 июня 2025 года.

Напомним, последние пять сезонов Нюбель играл в составе «Шальке». О его переходе «Бавария» договорилась в январе этого года.

По словам спортивного директора мюнхенцев Хасана Салихамиджича, Нюбель — один из самых больших талантов среди вратарей. По мнению Салихамиджича, Нюбель продолжит совершенствоваться в «Баварии» и добьется прогресса.

В завершившемся сезоне Александр Нюбель провел за гельзенкирхенский клуб 29 матчей, в которых пропустил 44 мяча.

Ранее сообщалось, что немецкий нападающий английского «Манчестер Сити» Лерой Сане может вскоре стать футболистом мюнхенской «Баварии».