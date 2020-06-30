Японская корпорация Sony хочет сменить название на Sony Group и провести серьезную реструктуризацию.

Как сообщает АБН, компания будет носить новое название с 1 апреля 2021. Собрание акционеров одобрило эти нововведения, а аналитики сошлись во мнении, что это пойдет на пользу компании. Свое действующее название Sony получила в 1958 году.

По мнению генерального директора Sony, смена названия будет олицетворять новый этап в развитии компании. Также ожидается, что Sony оптимизирует управление подразделениями и денежными потоками.