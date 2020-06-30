Действующий президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сообщил, что может остаться в правлении организации, даже если проиграет на предстоящих выборах её президента.

«Символично, что в правление меня выдвинула одноимённая с Владимиром федерация. Готов ли я буду работать в правлении, если оставлю пост президента? Как карта ляжет, но такой вариант не исключаю», — сказал Драчев, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, внеочередная отчетно-выборочная конференция состоится 11 июля. Кандидатов на пост главы Союза всего двое — сам Драчев и Виктор Майгуров. Два года назад Майгуров также претендовал на должность, но в пользу Драчева было отдано больше голосов.