В Москве на стадионе «РЖД Арена» стартовал футбольный матч между «Локомотивом» и самарскими «Крыльями Советов». Команды встречаются в рамках 25-го тура чемпионата России.

Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по московскому времени, бесплатная прямая трансляция доступна по ссылке.

Для «Крыльев» этот матч станет первым под руководством Андрея Талалаева. В предыдущей встрече командой руководил Миодраг Божович, он покинул свой пост после поражения от «Зенита».

Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим. В роли его ассистентов выступят Игорь Демешко и Александр Богданов, резервным судьей назначен Сергей Куликов. Арбитр на VAR — Сергей Лапочкин, AVAR — Илья Елеференко; инспектор матча — Сергей Мартынов.

«Локомотив» идет на второй строчке турнирной таблицы, имея 47 очков в своем активе. «Крылья» остаются последними с 22 очками.