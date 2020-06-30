В Москве на стадионе «ВЭБ Арена» стартовал футбольный матч между ЦСКА и «Спартаком». Столичное дерби проходит в рамках 25-го тура чемпионата России.

Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск, бесплатная прямая трансляция доступна по ссылке.

На данный момент армейцы располагаются на пятой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 37 очков. «Спартак» идет на шестом месте с 32 набранными очками.

Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым. В роли его ассистентов выступят Алексей Лунёв и Арам Петросян; резервным судьей назначен Артём Любимов. Арбитр на VAR — Сергей Карасёв, AVAR — Дмитрий Сафьян; инспектор матча — Николай Иванов.