Российская теннисистка Екатерина Александрова снова проиграла чешке Кристине Плишковой в игре пятого тура выставочного турнира в Чехии. Помимо россиянки здесь играют только чешки.

Матч продолжался один час и две минуты, завершившись со счетом 6:0, 4:6, 10:7 в пользу хозяйке кортов.

Сегодня также пройдут встречи между Петрой Квитова и Маркетой Вондроушовой, а также встречи Никола Бартункова — Линда Фрухвиртова, Катержина Синякова/Барбора Крейчикова — Каролина Плишкова/Кристина Плишкова.