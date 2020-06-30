Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева вернулась в Россию и прошла тесты на коронавирус, после чего спортсменка села на двухнедельный карантин. Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

По словам Когана, Евгения Медведева прилетела в Москву, сдала тесты на коронавирусную инфекцию, которые оказались отрицательными.

«Сейчас Женя находится на самоизоляции, и, как только она закончится, фигуристка планирует вернуться на лёд», — приводит слова Когана ТАСС.

Напомним, что с начала апреля Медведева находилась в Японии. Туда она прилетела для участия в шоу, впоследствии отменённого из-за коронавируса.

Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года и двукратной чемпионкой мира (2016, 2017).