Бывший защитник «Зенита» Эсекьель Гарай попрощался с испанской «Валенсией». Во вторник, 30 июня, у Гарая истекает срок действия контракта с «летучими мышами».

«Вечно благодарен… Спасибо за такую семью, я никогда не смогу забыть то, чем я жил и наслаждался. Всегда вперед!» — написал аргентинец в инстаграме.

Гарай сыграл за «Валенсию» 114 матчей. С 2014 по 2016 годы аргентинский защитник выступал за «Зенит».

В феврале Гарай получил травму, но руководство клуба давало понять, что хочет продлить соглашение. Но в итоге решило этого не делать, чем вызвало гневное высказывание Гарая в конце весны. Я не получил ни одного предложения о продлении контракта», — сказал тогда футболист, отметив, что хотел бы остаться в клубе, ведь он был здес счастлив.