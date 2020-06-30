Подмосковные «Химки» ведут переговоры со спонсорами, который станет титульной поддержкой клуба в РПЛ. В случае успешных переговоров с одним из банков, команды будет играть в высшем эшелоне российского чемпионата.

По информации журналиста-инсайдера Сергея Егорова, подмосковный клуб уже принял решение играть в РПЛ в следующем сезоне. Однако окончательное решение будет за исполкомом РФС, который будет утверждать состав участников лиги.

В случае, если «Химки» будут играть в РПЛ, то в ФНЛ из РПЛ вылетят две команды, а не одна.

Ранее в июне министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что «Химки» продолжат играть в ФНЛ, несмотря на выход в Премьер-Лигу.

Напомним, нынешний сезон в ФНЛ было решено завершить досрочно. «Химки» выходят, заняв второе место в таблице.