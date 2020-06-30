Канадский специалист Брайан Орсер, у которого в группе тренирует двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, рассказал, что продолжит сотрудничество с россиянкой. Орсер ждет, когда та сможет вернуться в Канаду.

«Мы продолжим сотрудничество. Канадские границы пока остаются закрытыми. Женя планирует вернуться, когда у нее появится эта возможность», — приводит слова Орсера ТАСС.

Напомним, что 30 июня стало известно, что Медведева прилетела в Москву. Ее тест на коронавирус оказался отрицательным, после чего Евгения села на карантин.