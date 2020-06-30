«Зенит» добрался до Нижнего Новгорода, где 1 июля состоится встреча 25-го тура чемпионата России РПЛ с «Тамбовом». Матч состоится при пустых трибунах.

На игру с «Тамбовом» Сергей Семак взял всех игроков, кроме защитника Эмануэля Мамманы и полузащитника Олега Шатова. Всоставе делегации и Сердар Азмун, отметившийся за последнее время двумя дисциплинарными проступками.

«Зенит» занимают первое место в турнирной таблице Российской Премьер Лиги, имея в активе 56 очков после 24 туров.