Хореограф Илья Авербух отреагировал на отсутствие чемпионки Олимпийских игр 2018 года Алины Загитовой в числе номинанток на премию Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards.

Авербух признался, что он далек от этой истории с номинациями, считая, что в мире фигурного катания есть награды, которые никогда не заменят никакие другие – присутствие на пьедестале.

«Всё остальное служит популяризации фигурного катания, но серьёзно относиться к этому не стоит. Ни одна статуэтка никогда не станет вровень с медалью. Алина Загитова – олимпийская чемпионка», — приводит слова Авербуха «РИА Новости».

Загитова не выступает на соревнования с декабря 2019-го года — после финала Гран-при она взяла паузу в карьере, однако планирует вернуться на лед. Алина является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при.