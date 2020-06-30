Игроки «Ростова» Ивелин Попов, Роман Еременко, Матиас Норманн, Деннис Хаджикадунич и Арсений Логашов, у которых 17 июня был выявлен коронавирус, могут сыграть в игре 25-го тура РПЛ против «Краснодара».

Как отмечает «РБ-Спорт», 30 июня Роспотребнадзор должен выдать им разрешение тренироваться вместе со всей командой.

Отмечается, что ранее зараженные игроки «Ростова» уже сдали по два отрицательных теста на коронавирус. Во вторник утром они вновь прошли тестирование, по итогам которого оказалось, что им можно участвовать в тренировках.

Три подряд отрицательных теста позволят игрокам вернуться в общую группу. Результаты третьего теста станут известны вечером 30 июня, либо утром 1 июля.

Встреча 25-го тура РПЛ «Ростов» — «Краснодар» пройдет в Ростове-на-Дону 1 июля.