Форвард Александр Попов подписал новый контракт с ЦСКА. Как отмечает пресс-служба армейцев, соглашение рассчитано до окончания сезона-2020/21.

Отметим, что в минувшим сезоне КХЛ 39-летний хоккеист сыграл 39 встреч в регулярном чемпионате и набрал двенадцать (3+9) очков. В единственном раунде плей-офф Александр принял участие в три из четырех игр.

Всего в составе ЦСКА Попов сыграл в 217 матчах и набрал 97 (31+66) очков. В составе ЦСКА в позапрошлом сезоне Попов выигрывал Кубок Гагарина. В активе бывшего нападающего сборной России более тысячи проведенных матчей в чемпионатах страны.