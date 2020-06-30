«Локомотив» сумел добыть ничью в игре с «Крыльями Советов» 25-м туре РПЛ. Матч, прошедший в Москве, завершился со счетом 1:1.

Большую часть матча лидировали «Крылья», проводившие первый матч под руководством главного тренера Андрея Талалаева. Счет на 14-й минуте матча открыл Деян Радонич, воспользовавшись пасом Максима Глушенкова.

«Локомотиву» удалось отыграться только на пятой добавленной минуте ко второму тайму благодаря голу Алексея Миранчука.

Оба клуба заканчивали встречу вдесятером. На 50-й минуте был удален хавбек «Локомотива» Владислав Игнатьев, на 73-й минуте составы уравнялись после удаления полузащитника самарцев Саафа Хади.

«Крылья Советов» набрали 23 очка, у «Локомотива» собрал 48 очков .