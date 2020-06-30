Наставник самарских «Крыльев Советов» Андрей Талалаев прокомментировал ничейный счет в игре 25-го тура чемпионата России с московским «Локомотивом» (1:1).

Талалаев отметил, что команда показала хорошую игру: футболисты старались доказать, что находятся не на своем месте.

«Увы, в концовке пропустили, но одно очко – это тоже движение вперёд. Хочу поблагодарить прошлый тренерский штаб за работу. Потенциал у команды есть», — сказал Талалаев после игры.

Напомним, «Крылья»открыли счет с помощью форварда Деян Радоньич. «Локомотив» сравнял результат на 95-й минуте, отличился Алексей Миранчук.

«Локомотив», с 48 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 23 очками располагаются на 15-м месте.