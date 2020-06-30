В московском дерби ЦСКА — «Спартак» закончился первый тайм. В игре 25 тура чемпионата России армейцы принимают «Спартак» на ВЭБ Арене» и после стартовых 45 минут выигрывают со счетом 1:0.

На 28-й минуте матча счет открыл хорватский хавбек ЦСКА Никола Влашич. Для Влашича этот забитый мяч стал восьмым в нынешнем розыгрыше сезоне Российской Премьер-лиги.

В составе «Спартака» желтую карточку получил защитник Самуэль Жиго. У ЦСКА «горчичником» отметился полузащитник Константин Кучаев.

Отметим, что во время матча на поле выбежала белка.