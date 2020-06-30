Форвард «Витязя» Евгений Артюхин продлил соглашение с подмосковным клубом и прокомментировал это событие.

Артюхин рад, что так все сложилось в этом году, рад играть за клуб, который дал нападающему дорогу в хоккейную жизнь, рад защищать честь «Витязя».

Также Артюхин отметил, что в свои 37 чувствует себя отлично. Главное — сила духа.

«Решил так: если не буду где-то успевать, завершу. Никогда не буду играть до последнего, до каталова. Пойму, время пришло. И закончу», — приводит слова Артюхина пресс-служба подольского клуба.

Напомним, что Артюхин дважды в своей карьере выступал за петербургский СКА.