Форвард петербургского «Зенита» Сердар Азмун снова оштрафован петербургским клубом за нарушение рекомендаций Роспотребнадзора и внутренних устоев клуба в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе «сине-бело-голубых».

Напомним, что в понедельник в соцсетях был выложен видеоролик, на котором заснят сидящий в ресторане иранец. Ранее Азмун сфотографировался с игроком «Крыльев Советов», а также был дважды оштрафован Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза за нарушение пунктов регламента РФС.

«Зенит» заявлял, что применит дисциплинарные и финансовые санкции к Азмуну за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора в эпоху коронавируса.