В Москве продолжает дерби ЦСКА — «Спартак». Армейцы по-прежнему впереди со счетом 1:0 благодаря голу Влашича в первом тайме.

На 68-й минуте форвард ЦСКА Фёдор Чалов получил травму и вынужденно покинул поле. Его заменил полузащитник Кристиян Бистрович.

Кроме того, на 73-й минуте матча «Спартак» остался в меньшинстве. Полузащитник московского клуба Роман Зобнин получил красную карточку, которую судья Еськов показал после просмотра VAR.

ЦСКА пока имеет 37 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 32 очками — на шестом месте.